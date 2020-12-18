Серийных грабителей офисов поймали "на горячем"

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Задержали банду преступников, которые грабили офисы в Киевской и Житомирской областях. Они жители Киевщины от 31 до 48 лет, один - 50-летний житель Житомира. Все ранее уже привлекались к уголовной ответственности

Во время очередного нападения вечером 17 мая в Буче под Киевом злоумышленники украли у мужчины более 2 млн грн, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.

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"На одной из улиц налетчики избили мужчину. Угрожая, отобрали сумку с деньгами в момент, когда тот переносил ее из машины в свое помещение. Сразу нападавшие сели в автомобиль и пытались убежать, однако их задержали: 4 на месте, 5-го во время преследования", - рассказал начальник полиции Житомирщины Юрий Олейник.

По месту жительства подозреваемых проводятся следственные действия.

Полицейские разоблачили и задержали 4 граждан Молдовы, подозреваемых в серийном ограблении частных домов жителей Киевщины. На счету банды как минимум 7 преступлений.