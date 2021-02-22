Серийные воры-иностранцы бежали от полиции вплавь

В Каменском Днепропетровской области 2 грузина ворвались в дом и похитили сейф с пистолетом, документами и деньгами.

Их нашли на берегу реки Днепр. Заметив полицейских, мужчины бросились бежать вплавь через ледяной водоем. И были задержаны, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: dp.npu.gov.ua В Каменском задержали группу серийных воров-иностранцев с награбленным - сейфом с деньгами, документами и пистолетом

"Воры повредили окно, забрались в дом и ограбили его. Получив ориентировку, полицейские начали преследовать злоумышленников на автомобиле. Догнали и задержали злоумышленников, когда они попытались бежать через ледяную реку", - сказано в сообщении.

Автор: dp.npu.gov.ua Оперативники догнали и задержали злоумышленников, когда они попытались бежать через ледяную реку

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Во время задержания у воров изъяли сейф, пистолет и документы. Кроме этого факта, злоумышленники могут быть причастны еще к трем кражам из домов на территории города Днепра и Днепропетровской области. Также они проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

Сейчас мужчины задержаны. Продолжается следствие.

В Каменском на Днепропетровщине грабители влезли в дом, пока не было хозяев. Похитили деньги, золотые украшения, бытовую и компьютерную технику, даже одежду и обувь хозяина. Похищенные вещи загрузили в свой автомобиль и скрылись. Злоумышленников задержали. Это жители Луганской области, Житомира и Одессы в возрасте от 31 до 43 лет.