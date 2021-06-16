"Сердце разрывается от увиденного": неизвестные похитили киевских львов

В Киеве на территории Мюнхенского сквера неизвестные похитили двух львов с нового фонтана. Его отремонтировали прошлой осенью.

Об этом сообщило КП СЗН Шевченковского района в Facebook.

Фото: Kpuzn Shevchenko

"Сегодняшний день (16 июня. - Gazeta.ua) начался с крайне неприятных новостей. Сотрудники обнаружили похищение неизвестными лицами двух величественных львов из обновленного фонтана. Сердце разрывается от увиденного", - говорится в сообщении.

Коммунальщики просят киевлян, кто владеет информацией о вандалах, не быть равнодушными и сообщить им.

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В Киеве двое вандалов повредили могилу выдающегося украинского ученого-криминалиста и правоведа Александра Кистяковского. Неизвестные отломали латунный бюст с могилы ученого и пытались его похитить.