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вторник, 08 июня 2021 09:57

Вандалы надругались над могилой выдающегося украинца

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Вандалы надругались над могилой выдающегося украинца
Вандалы повредили могилу ученого Александра Кистяковского. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве на территории Байкового кладбища двое вандалов повредили могилу выдающегося украинского ученого-криминалиста и правоведа Александра Кистяковского.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Информация о преступлении полиции поступила 7 июня. Сообщили, что неизвестные лица отломали латунный бюст с могилы ученого и пытались его похитить.

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"Прибывшие на место вызова полицейские, "по горячим следам" задержали двух человек, причастных к совершению этого преступления. Бюст, который стал объектом преступных посягательств, изъяли", - говорится в сообщении.

По факту надругательства над могилой начали уголовное производство. Задержанным готовится сообщение о подозрении, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Киеве мужчина совершил надругательство над государственным флагом Украины. Инцидент произошел у административного здания Дирекции молодежного павильона "Киевская роза" Центрального парка культуры и отдыха на ул. Михаила Грушевского. После акта вандализма, который зафиксировала камера, неизвестный бросил флаг на землю. Мужчину разыскали и задержали.

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Дата
08
июня

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