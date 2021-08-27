"Сердце не застучало" - умер школьник, которого в коме забрали из детского лагеря

В детском лагере на Херсонщине внезапно стало плохо 12-летнему Тимофею Дегальцеву из Запорожья. Парня не спасли. Фото: facebook.com/Злата Некрасова

В Запорожской областной детской больнице 26 августа умер 12-летний Тимофей Дегальцев, которого в состоянии комы забрали из детского лагеря на Херсонщине.

Медики около 50 мин. проводили реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось, сообщила заместитель председателя ОГА Злата Некрасова.

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"Тимофей нас покинул. 50 минут проводили реанимационные мероприятия, но сердце так и не застучало. Больно", - написала она.

12-летнему Тимофею стало плохо в детском лагере на Херсонщине во время физических нагрузок. У него начались судороги, а в Геническую больницу ребенка госпитализировали уже в коме. Позже Тимофея доставили в больницу Запорожья. Он находился в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи сообщили, что обнаружили у него двусторонний отек мозга. Подозревали молниеносную форму менингита.