Семья попала в тройную ДТП на трассе: выжил только ребенок

Фото: hk.npu.gov.ua

2 июля около 17.20 на автодорогеи "Красноград-Перещепино" произошло смертельное тройное ДТП.

Вблизи города Красноград столкнулись легковой и грузовой автомобили Mercedes и автобус. Погиб 37-летний водитель легковушки и его 39-летняя жена. Также пострадала 12-летняя дочь погибшей - получила перелом руки. Ее госпитализировали в хирургическое отделение Красноградской больницы. Состояние ее здоровья медики оценивают как удовлетворительное, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водителю авто Mercedes, жителю города Сумы, во время движения стало плохо. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения. Там столкнулся с грузовиком, а затем с рейсовым автобусом сообщением "Сумы-Запорожье". В результате ДТП в автобусе никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Вблизи села Колоденка Ровенской области произошла смертельная авария. В лобовом столкновении сошлись Volkswagen Passat и Ford Focus. Оба водителя 24 те 25 лет погибли на месте. В салоне Volkswagen Passat находились родные водителя: 51-летний отец и 15-летняя сестра. Их с тяжелыми травмами доставили в больницы.