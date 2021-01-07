Семья попала в страшное ДТП: родители погибли, ребенок - в больнице

В Хмельницкой области произошла смертельная авария. Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей.

Погибли супруги, а их несовершеннолетняя дочь травмировалась. Ребенка госпитализировали, сообщает отдел коммуникации ГУНП области.

"Трагедия произошла утром на Рождество на автодороге Каменец-Подольский - Белогорье, вблизи пгт. Базалия. Столкнулись два легковых автомобиля - "ВАЗ-2109" и "Skoda Octavia".

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Пассажирка "ВАЗа", которая сидела на переднем сиденье, погибла. Водитель "ВАЗа" скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В Тячевском районе Закарпатской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии один из пассажиров погиб на месте.