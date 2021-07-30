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пятница, 30 июля 2021 11:38

Семья поехала на море и исчезла

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В Винницкой области полицейские разыскивают семью, с которой родные потеряли связь.

48-летняя Оксана Казьмин, 34-летний Владимир Казьмин и сын 4-летний Никита проживают в селе Ярышевка. Могут передвигаться на автомобиле BMW черного цвета на иностранной регистрации, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vn.npu.gov.ua
  В Винницкой области разыскивают семью - Оксану и Владимира Казьмина, которые исчезли вместе с сыном 4-летним Матвеем. Семья якобы планировала поездку на море
В Винницкой области разыскивают семью - Оксану и Владимира Казьмина, которые исчезли вместе с сыном 4-летним Матвеем. Семья якобы планировала поездку на море

"Сообщение об исчезновении супругов и 4-летнего сына поступило в районное управление полиции 27 июля", - сказано в сообщении.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить по телефонам: 102, 098 304 02 70 или 097 946 13 77.

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Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали авто супругов на Житомирской трассе, пишет Сегодня. Семья якобы выехала на море. Старшая дочь Оксаны сообщила в полицию, что не может связаться с матерью.

Автор: vn.npu.gov.ua
  Семья может передвигаться на автомобиле BMW черного цвета на иностранной регистрации
Семья может передвигаться на автомобиле BMW черного цвета на иностранной регистрации

"Дочь сообщила, что семья намеревалась поехать на море в Одесскую область на отдых", - рассказала пресс-секретарь управления полиции в Винницкой области Анна Олейник.

По словам друзей семьи, сейчас заблокированы даже их страницы в соцсетях. Кто-то считает что исчезновение связано с работой Владимира - он 10 лет занимается обменом валют. Мол, он мог иметь при себе большую сумму или "исчезнуть" из-за долгов.

"Это одна из ключевых версий исчезновения, что семья имеет большие долговые обязательства. И чтобы не платить, могут скрываться", - отметила пресс-секретарь полиции Винницкой области добавив, что правоохранители имеют несколько версий.

Во Львовской области восемь лет разыскивают пропавшую Надежду Савчук из города Стрый. Она 13 апреля 2013-го около 20:30 вышла из дома и не вернулась. В то время девушке было 18 лет. До сегодняшнего дня о ее судьбе ничего не известно.

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Дата
30
июля

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