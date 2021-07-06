Семиклассница родит от 17-летнего бойфренда

 
Ексклюзивы
1/5
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 486
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 2124
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 315
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 720
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1368
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1962
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 981
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3654
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5913
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
17 Просмотров: 450
Фото
Все фото
2
4
3
3
3
Ампутирована рука, все тело иссечено осколками: 22-летнему офицеру нужна помощь
Ампутирована рука, все тело иссечено осколками: 22-летнему офицеру нужна помощь
Мужчина устроил стрельбу возле горсовета
Мужчина устроил стрельбу возле горсовета
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Женщина устроила резню из-за припаркованного авто
Женщина устроила резню из-за припаркованного авто
Задержали подозреваемого в покушении на представителя Нацкорпуса - СМИ
Задержали подозреваемого в покушении на представителя Нацкорпуса - СМИ
Видео
Все видео
Машина без водителя едва не наделала беды в Киеве - видео курьезного ДТП
Машина без водителя едва не наделала беды в Киеве - видео курьезного ДТП
Киевский путепровод частично обрушился: фото и видео ЧП
Киевский путепровод частично обрушился: фото и видео ЧП
В центре Киева произошла массовая драка
В центре Киева произошла массовая драка
Экстремал с самокатом взобрался на вершину моста для "покатушек": видео
Экстремал с самокатом взобрался на вершину моста для "покатушек": видео
Огромное дерево разбило людям балконы и окна
Огромное дерево разбило людям балконы и окна
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2277
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 207
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1080
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2439
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 819
Колонка
04 июля 2021
Просмотров: 729
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
вторник, 06 июля 2021 10:47

Семиклассница родит от 17-летнего бойфренда

  Комментировать
Семиклассница родит от 17-летнего бойфренда
На Черниговщине 12-летняя школьница ждет ребенка от 17-летнего парня. Фото: suspilne.media

В Дроздовке на Черниговщине 12-летняя Наталья ждет ребенка от 17-летнего парня. Семиклассница находится на шестом месяце беременности и проживает вместе с отцом будущего ребенка.

Забеременела после первого секса. Сергей предложил, девушка отказалась, но потом передумала. Почему - не знает. А Сергей говорит, что "мечтал стать отцом в 20 лет, а получилось - в 18", передает Общественное.

Зимой Наталье часто становилось плохо, в школе посоветовали обратиться к врачу. УЗИ показало 10,5 недель беременности. Семья решила переехать в другое село - в Дроздовку. Наталья стала на учет у гинеколога. К Сергею приехала полиция.

"14 апреля в полицию поступило сообщение от медиков о том, что к ним пришла несовершеннолетняя беременная девушка. Следователь открыл производство. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", - рассказала пресс-секретарь областной полиции Наталья Слабеняк.

О наказании за секс с несовершеннолетней Сергей якобы не знал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 13-летняя девушка родила ребенка от отчима, который ее насиловал

Семья Натальи несколько лет состоит на учете у соцслужб. С девушкой общался психолог, говорит директор Центра социальных служб Куликовской поселкового совета Лариса Карцева.

"Выводы психолога: мать недостаточно уделяла внимания дочери. Как видим, она и сама вела такой образ жизни, поэтому ребенок был без внимания. Мать не ожидала, что такое случится. Сейчас мы посещаем эту семью. Вопрос об изъятии детей рассматривался", - сказала Лариса Карцева.

Воспитывать ребенка Наталья планирует вместе с Сергеем. Хотят пожениться, купить дом и жить отдельно от родителей.

В Бориславе на Львовщине 12-летняя Татьяна Лучишин родила девочку, однако отказывалась назвать имя настоящего отца ребенка. Мать Татьяны утверждала, что беременность дочери не замечала. Видела, что она набрала несколько килограммов с лета. Но особого внимания этому не придала.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Семиклассница родит от 17-летнего бойфренда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июля

Самый долгий поцелуй длился более 50 ч.: интересные факты

Тайсон Фьюри обвинил Кличко в мошенничестве во время боя

Мальчику 10 ч. вводили сильные дозы вакцины

Украинского командира расстреляли за отказ перейти на сторону врага

Эннио Морриконе не знал, сколько создал саундтреков

Реформатора церкви сожгли заживо

Как Испания разгромила Италию в финале Евро

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 41016
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 18054
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
 Просмотров: 11313
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
4
 Просмотров: 9720
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
10
 Просмотров: 9315
Происшествия
Экс-командира "Восточного корпуса" отправили за решетку
Экс-командира "Восточного корпуса" отправили за решетку Просмотров: 36
Ампутирована рука, все тело иссечено осколками: 22-летнему офицеру нужна помощь
Ампутирована рука, все тело иссечено осколками: 22-летнему офицеру нужна помощь
2
 Просмотров: 324
Избиение ученика с инвалидностью: как накажут учительницу
Избиение ученика с инвалидностью: как накажут учительницу 1 Просмотров: 279
Такие не выживают: медики вернули мужчину с "того света"
Такие не выживают: медики вернули мужчину с "того света" 1 Просмотров: 423
"Мы не успели" - пропавшую 18-летнюю девушку нашли мертвой
"Мы не успели" - пропавшую 18-летнюю девушку нашли мертвой 1 Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
9
Американские катера и собственный корвет: Зеленский анонсировал новое вооружения ВМС
3
Мы проиграли безвольно – Заваров
3
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
3
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
2
Сборная Украины вернулась в Киев с Евро-2020
Голосов: 204
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть