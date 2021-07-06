Семиклассница родит от 17-летнего бойфренда

На Черниговщине 12-летняя школьница ждет ребенка от 17-летнего парня. Фото: suspilne.media

В Дроздовке на Черниговщине 12-летняя Наталья ждет ребенка от 17-летнего парня. Семиклассница находится на шестом месяце беременности и проживает вместе с отцом будущего ребенка.

Забеременела после первого секса. Сергей предложил, девушка отказалась, но потом передумала. Почему - не знает. А Сергей говорит, что "мечтал стать отцом в 20 лет, а получилось - в 18", передает Общественное.

Зимой Наталье часто становилось плохо, в школе посоветовали обратиться к врачу. УЗИ показало 10,5 недель беременности. Семья решила переехать в другое село - в Дроздовку. Наталья стала на учет у гинеколога. К Сергею приехала полиция.

"14 апреля в полицию поступило сообщение от медиков о том, что к ним пришла несовершеннолетняя беременная девушка. Следователь открыл производство. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", - рассказала пресс-секретарь областной полиции Наталья Слабеняк.

О наказании за секс с несовершеннолетней Сергей якобы не знал.

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Семья Натальи несколько лет состоит на учете у соцслужб. С девушкой общался психолог, говорит директор Центра социальных служб Куликовской поселкового совета Лариса Карцева.

"Выводы психолога: мать недостаточно уделяла внимания дочери. Как видим, она и сама вела такой образ жизни, поэтому ребенок был без внимания. Мать не ожидала, что такое случится. Сейчас мы посещаем эту семью. Вопрос об изъятии детей рассматривался", - сказала Лариса Карцева.

Воспитывать ребенка Наталья планирует вместе с Сергеем. Хотят пожениться, купить дом и жить отдельно от родителей.

В Бориславе на Львовщине 12-летняя Татьяна Лучишин родила девочку, однако отказывалась назвать имя настоящего отца ребенка. Мать Татьяны утверждала, что беременность дочери не замечала. Видела, что она набрала несколько килограммов с лета. Но особого внимания этому не придала.