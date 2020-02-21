Семейная ссора закончилась трагедией

В Харькове арестовали без права на залог 68-летнего мужчину.
Он в собственной квартире во время ссоры зарезал 68-летнюю жену. Затем весь окровавленный пришел к 37-летней соседке и признался в содеянном, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"На теле погибшей женщины полицейские обнаружили многочисленные колото-резаные ранения. Телесные повреждения ей нанес 68-летний мужчина во время внезапно возникшей ссоры. Вещественные доказательства изъяты", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство.
В селе Острица Черновицкой области мужчина убил жену во время семейной ссоры, после чего покончил с собой. Мужчина нанес женщине несколько смертельных ударов ножом.
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