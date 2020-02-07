Семейная ссора закончилась гибелью супругов

На Николаевщине 40-летний мужчина во время ссоры убил жену и покончил с собой. Фото: youtube.com

7 февраля в одном из сел Снигиревского района Николаевской области нашли мертвыми 40-летнего мужчину и его 35-летнюю сожительницу.

Тело женщины с многочисленными следами побоев обнаружили в доме. Мужчину - в петле во дворе. Полицейские подозревают убийство и самоубийство, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Эксперт, осмотрев тело женщины, обнаружил телесные повреждения. Мужчина же покончил жизнь самоубийством - повесился. Полицейские установили, что утром супруги ссорились", - сказано в сообщении.

Для установления окончательной причины смерти тела направлены на проведение экспертизы.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. Открыли уголовное производство.

В поселке Любашевка Одесской области мужчина застрелил 38-летнюю жену, а потом и себя. Рядом с телом 46-летнего хозяина дома лежало предполагаемое орудие преступления - его охотничье ружье.