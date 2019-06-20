Семье убийцы Дарьи Лукьяненко советуют выехать из поселка

Мать подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, Мария Тарасова уверяет, что о поступке сына ничего не знала. Фото - ТСН

В Ивановке Одесской области до сих пор шокированы зверским убийством 11-летней Дарьи Лукьяненко. По подозрению в преступлении задержали местного 22-летнего Николая Тарасова. Он в содеянном сознался. Подставить его никто не мог, уверяет мать подозреваемого Мария Тарасова.

"Он действительно признался в содеянном. Ничего ему не подбросили. Когда пришли с обыском - думала, может какие-то вещи девочки найдут. Но когда нашли тело Дарьи - здесь и сомнений не осталось. Я ничего не знала. Я бегала с давлением 190/115, искала ребенка. И он возле меня бегал, и ничего не сказал. Я пройду полиграф, отвечу на все вопросы, я ничего не знала. Я отказалась от него. У меня нет сына. Я не хочу знать такого сына", - говорит женщина, передает ТСН.

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На палатке Тарасовых на местном рынке красной краской написали "Смерть убийце". Накануне местные чуть не совершили самосуд у них дома, пытались поджечь дом. Теперь его охраняет полиция. Однако семье убийцы советуют поехать из поселка. Потому что долго их охранять не будут.

Самого подозреваемого вывезли в Одессу. Он в СИЗО. Завтра, 21 июня, суд изберет ему меру пресечения.

Николаю Тарасову сегодня, 20 июня, объявили подозрение в совершении преступлений по 4-м статьям: "изнасилование несовершеннолетней", "незаконное лишение свободы", "убийство ребенка" и "надругательство над местом захоронения". За это его могут посадить пожизненно.