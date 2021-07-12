Семь человек в салоне легковушки, девять - в багажнике: рассказали подробности смертельной аварии под Киевом

Водитель автомобиля Volkswagen Golf, перевернувшегося в результате столкновения в Киевской области, не справился с управлением. На тот момент в небольшой легковушке было 16 человек, из них семеро - дети.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: Нацполиция

"33-летний водитель не справился с управлением автомобиля, выехал на правую грунтовую обочину и перевернулся на крышу. В результате этого водитель и 7-летний мальчик от травм погибли на месте", - говорится в сообщении.

После аварии в больницу доставили 11 человек. Пятерых отпустили, остальные остаются на лечении, рассказал директор Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения Александр Щур.

"Состояние людей вызывает беспокойство. У женщины черепно-мозговая травма. У 14-летней девушки также серьезная травма головы, ей проводят дополнительное обследование", - рассказал Щур ТСН.

По факту открыли уголовное производство, следствие продолжается. На родителей составят административные протоколы.

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Трагедия произошла возле села Ревне Бориспольского района 11 июля. Компания из 16 человек отдыхала на реке в селе Процив и примерно в 20:00 возвращалась домой на автомобиле. Все дети и двое взрослых ехали в багажнике. Людей из искореженного авто доставали спасатели. Погибший водитель был пьян.