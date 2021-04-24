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воскресенье, 25 апреля 2021 00:28

Сбывали наркотики и шантажировали людей: двух полицейских поймали на "горячем"

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Сбывали наркотики и шантажировали людей: двух полицейских поймали на &quot;горячем&quot;
При попытке сбыть очередную партию психотропных правоохранителей задержали СБУ. Фото: СБУ

В Днепропетровской области СБУ разоблачила двух сотрудников сектора криминальной полиции Павлоградского райотдела полиции, продававших местным жителям наркотические вещества, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что работники полиции систематически сбывали амфетамин, а затем шантажировали людей открытием уголовных производств", - говорится в сообщении.

При попытке сбыть очередную партию психотропов правоохранители были задержаны СБУ.

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Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о привлечении к ответственности одного работника отдела полиции.

Ранее контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили незаконную переправку за границу технологического оборудования двойного назначения.

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