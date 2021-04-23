 
Ексклюзивы
1/5
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 171
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 297
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 567
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 270
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 198
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 378
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 306
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 513
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 612
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 882
Фото
Все фото
6
3
5
26
19
СБУ не дала вывезти из Украины оборудования для военных кораблей
СБУ не дала вывезти из Украины оборудования для военных кораблей
В Украину прибыла вакцина корейского производства
В Украину прибыла вакцина корейского производства
Прима-балерина, которую интересует только самореализация, стала &quot;супермамой&quot;
Прима-балерина, которую интересует только самореализация, стала "супермамой"
&quot;Это не Диснейленд&quot;: к 35-летию аварии &quot;Суспільне&quot; покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Ликвидаторы посетили Чернобыльскую зону накануне 35-й годовщины: щемящая фотоподборка
Ликвидаторы посетили Чернобыльскую зону накануне 35-й годовщины: щемящая фотоподборка
Видео
Все видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
России нельзя верить. Они уже отводили войска перед войной в Грузии и на Донбассе - Стерненко
России нельзя верить. Они уже отводили войска перед войной в Грузии и на Донбассе - Стерненко
Стерненко разнес Царева в новом видео
Стерненко разнес Царева в новом видео
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 297
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 999
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 243
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 306
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 513
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 апреля 2021
1 Просмотров: 513
Чужа картопля
Садіння картоплі нагадує багатосерійну епопею. Спочатку треба вибрати погожий день. Скільки себе пам'ятаю, по приїзді обов'язково починається дощ. ...
пятница, 23 апреля 2021 14:00

СБУ не дала вывезти из Украины оборудования для военных кораблей
6

  Комментировать

Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили незаконную переправку за границу технологического оборудования двойного назначения.

Под видом гражданской продукции иностранные заказчики планировали получить агрегаты для военных кораблей, сообщили в пресс-службе СБУ.

Контрразведка СБУ предотвратила вывоз из Украины оборудования для военных кораблей
Фото: ssu.gov.ua
Контрразведка СБУ предотвратила вывоз из Украины оборудования для военных кораблей
Контрразведка СБУ предотвратила вывоз из Украины оборудования для военных кораблей
Контрразведка СБУ предотвратила вывоз из Украины оборудования для военных кораблей
Контрразведка СБУ предотвратила вывоз из Украины оборудования для военных кораблей

"По предварительным данным следствия, сделку организовали представители местной коммерческой структуры, специализирующейся на проектировании и изготовлении судовых и промышленных вентиляционных систем. Контролируемые государством товары они пытались незаконно переправить в одной из стран Центральной Америки", - говорится в сообщении.

Для реализации схемы дельцы внесли в сопроводительную документацию недостоверные сведения о происхождении груза и сферу его дальнейшего использования. Продукцию двойного назначения задержали на таможенном посту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Агентом ФСБ оказался житель Житомирщины - контрразведка собрала доказательства

Изъятое корабельное оборудование направили на экспертизу. Решается вопрос об уведомлении о подозрении организаторам и участникам противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, проводятся следственно-оперативные действия. Устанавливают все обстоятельства правонарушения.

Мероприятия по разоблачению сделки СБУ провела совместно с Государственной таможенной службой.

СБУ во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила схрон с минами и разоблачила 10 участников незаконных вооруженных формирований.

Также силовикам удалось установить двух организаторов псевдореферендума 2014 года, сообщили в пресс-службе СБУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СБУ не дала вывезти из Украины оборудования для военных кораблей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
апреля

Погибли 107 пассажиров: Boeing 707 потерпел катастрофу

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 22212
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 16767
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 9891
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 7191
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 6553
Общество
Пограничники не пустили в Украину российского блогера. СМИ назвали имя
Пограничники не пустили в Украину российского блогера. СМИ назвали имя Просмотров: 288
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
 Просмотров: 162
Снег и заморозки: украинцев шокировал прогноз на последние выходные апреля
Снег и заморозки: украинцев шокировал прогноз на последние выходные апреля Просмотров: 558
Погибли 107 пассажиров: Boeing 707 потерпел катастрофу
Погибли 107 пассажиров: Boeing 707 потерпел катастрофу
 Просмотров: 657
Невралгия и бессонница - медицинский гороскоп на 23 апреля
Невралгия и бессонница - медицинский гороскоп на 23 апреля
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
15
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
4
"Спокойное обращение Путина за последние годы. Это настораживает"- политолог
4
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
2
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
Голосов: 56031
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть