СБУ не дала вывезти из Украины оборудования для военных кораблей

Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили незаконную переправку за границу технологического оборудования двойного назначения.
Под видом гражданской продукции иностранные заказчики планировали получить агрегаты для военных кораблей, сообщили в пресс-службе СБУ.
"По предварительным данным следствия, сделку организовали представители местной коммерческой структуры, специализирующейся на проектировании и изготовлении судовых и промышленных вентиляционных систем. Контролируемые государством товары они пытались незаконно переправить в одной из стран Центральной Америки", - говорится в сообщении.
Для реализации схемы дельцы внесли в сопроводительную документацию недостоверные сведения о происхождении груза и сферу его дальнейшего использования. Продукцию двойного назначения задержали на таможенном посту.
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Изъятое корабельное оборудование направили на экспертизу. Решается вопрос об уведомлении о подозрении организаторам и участникам противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, проводятся следственно-оперативные действия. Устанавливают все обстоятельства правонарушения.
Мероприятия по разоблачению сделки СБУ провела совместно с Государственной таможенной службой.
СБУ во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила схрон с минами и разоблачила 10 участников незаконных вооруженных формирований.
Также силовикам удалось установить двух организаторов псевдореферендума 2014 года, сообщили в пресс-службе СБУ.
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