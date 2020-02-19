СБУ задержала в Киеве шпиона боевиков

Шпион оказался бывшим работником МВД. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали бывшего сотрудника МВД, который передавал разведывательную информацию представителям так называемой "МГБ ЛНР".

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что бывший работник органов МВД, житель временно оккупированного Луганска, был завербован так называемой "МГБ ЛНР". Для выполнения задания кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений, вовлеченных в проведения антитеррористической операции. Информатор скрывался в разных населенных пунктах нашей страны", - сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчину задержали по месту временного проживания в Киеве.

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"Задержанный будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили правоохранители.

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность информаторськои сети незаконных вооруженных формирований ДНР, которая действовала в Лиманском районе Донецкой области. Оперативники установили личности двух информаторок террористов - жительниц Лимана, которые сотрудничали с боевиками.