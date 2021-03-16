СБУ задержала иностранцев за финансирование терроризма

Задержали организованную группу выходцев из Сирии. Фото: СБУ

В Киеве СБУ разоблачила организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась финансированием терроризма.

Незаконные валютные переводы злоумышленники проводили в обход банков. Об этом сообщает СБУ.

"Дельцы проводили переводы через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга", - говорится в сообщении.

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В ходе обысков правоохранители изъяли более 3,9 млн грн, банковские карточки, которые злоумышленники использовали для незаконных операций и другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Организатору схемы сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления (легализация денежных средств, полученных преступным путем и финансирование терроризма).

На Закарпатье разоблачили преступную банду, нелегально переправляла людей в страны ЕС. Группировка действовала в течение 3 лет, а главным был один из "криминальных авторитетов".