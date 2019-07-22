СБУ выявила факты завладения деньгами в оборонной сфере

Сотрудниками Департамента контрразведки СБУ выявлены факты завладения денежными средствами в оборонной сфере

Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины открытое уголовное производство по факту завладения денежными средствами в сумме 6 млн 739 тыс. 213 долларов США при заключении иностранной компанией контракта с одним из предприятий концерна ГП "Укроборонпром", - сообщила Генпрокуратура.

Автор: .gp.gov.ua Сотрудниками Департамента контрразведки СБУ выявлены факты завладения денежными средствами в оборонной сфере

Автор: .gp.gov.ua Сотрудниками Департамента контрразведки СБУ выявлены факты завладения денежными средствами в оборонной сфере

Прокурорами Главной военной прокуратуры по сопровождением Департамента контрразведки СБУ и участия сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ проводятся следственные действия в служебных помещениях Кабинета министров Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт".

Автор: .gp.gov.ua Сотрудниками Департамента контрразведки СБУ выявлены факты завладения денежными средствами в оборонной сфере

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ заморозила проект "АрселорМиттал Кривой Рог" на $150 млн

Служба безопасности Украины проводит обыски на металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог".

Представители СБУ пришли с обыском в современный, новый объект - третью машину непрерывного литья заготовок. Изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизации излучения.