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понедельник, 22 июля 2019 13:49

СБУ выявила факты завладения деньгами в оборонной сфере

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Сотрудниками Департамента контрразведки СБУ выявлены факты завладения денежными средствами в оборонной сфере

Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины открытое уголовное производство по факту завладения денежными средствами в сумме 6 млн 739 тыс. 213 долларов США при заключении иностранной компанией контракта с одним из предприятий концерна ГП "Укроборонпром", - сообщила Генпрокуратура.

Автор: .gp.gov.ua
  Сотрудниками Департамента контрразведки СБУ выявлены факты завладения денежными средствами в оборонной сфере
Сотрудниками Департамента контрразведки СБУ выявлены факты завладения денежными средствами в оборонной сфере
Автор: .gp.gov.ua
  Сотрудниками Департамента контрразведки СБУ выявлены факты завладения денежными средствами в оборонной сфере
Сотрудниками Департамента контрразведки СБУ выявлены факты завладения денежными средствами в оборонной сфере

Прокурорами Главной военной прокуратуры по сопровождением Департамента контрразведки СБУ и участия сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ проводятся следственные действия в служебных помещениях Кабинета министров Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт".

Автор: .gp.gov.ua
  Сотрудниками Департамента контрразведки СБУ выявлены факты завладения денежными средствами в оборонной сфере
Сотрудниками Департамента контрразведки СБУ выявлены факты завладения денежными средствами в оборонной сфере

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ заморозила проект "АрселорМиттал Кривой Рог" на $150 млн

Служба безопасности Украины проводит обыски на металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог".
Представители СБУ пришли с обыском в современный, новый объект - третью машину непрерывного литья заготовок. Изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизации излучения.

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