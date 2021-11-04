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четверг, 04 ноября 2021 10:15

СБУ случайно объявила украинского актера врагом Украины

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СБУ случайно объявила украинского актера врагом Украины
Украинского актера Валентина Томусяка случайно внесли в черный список за съемки в российском фильме о войне на Донбассе "Солнцепек". Фото: facebook.com/Valentin Tomusyak

Украинского актера Валентина Томусяка внесли в черный список за съемки в российском фильме о войне на Донбассе "Солнцепек".

Актер заявил, что отношения к картине не имеет - в фильме "Солнцепек" он не снимался, с начала войны не был в России и не посещал оккупированный Крым, написал в Facebook.

"Удивляюсь, что сейчас приходится писать этот пост, и якобы оправдываться, что я не имею никакого отношения к этому продукту. Более того, я с начала войны не был ни в России, ни на аннексированных территориях, ни в Крыму. Не понимаю, почему моя карьера и репутация сейчас под угрозой, как и мое эмоциональное состояние. Жду, когда власти страны как можно быстрее исправят эту ужасную ошибку и принесут мне личные извинения", – говорится в сообщении.

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Информация о съемках Валентина в пропагандистском фильме "Солнцепек" пошла с сайта Кино-Театр.Ру, сообщила в Facebook жена Томусяка - актриса Екатерина Тишкевич.

"Мы только благодаря коллегам и узнали, что на сайте кинотеатр Валик по ошибке находится в списке актеров этого проекта. Конечно, сразу написали администрации сайта кинотеатра. И они, перепроверив информацию, Валика из списка убрали", – написала жена актера.

По представлению СБУ Министерство культуры Украины внесло 32 актера в перечень лиц, угрожающих безопасности страны из-за съемок в фильме о войне на Донбассе - "Солнцепек".

В фильме история подается таким образом, что якобы украинская армия нападает на Донбасс и развязывает войну.

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