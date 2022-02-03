СБУ разоблачила сеть интернет-агентов, координированных с РФ

Служба безопасности Украины блокировала сеть интернет-агентов, координированных из России.
Они развернули свою деятельность на Закарпатье, в Мариуполе и в Кропивницком. И призвали к изменению границ территории Украины, сообщили в пресс-центре СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ схватила агентов ЛНР, готовивших теракт
"Используя фейковые аккаунты, агитаторы репостили деструктивный контент с российских пропагандистских сайтов. А один из злоумышленников призвал к агрессивной войне и популяризировал группировку боевиков ОРДЛО. Их подрывную деятельность координировали представители спецслужб РФ",- рассказали в СБУ.
Злоумышленникам сообщили о подозрениях по трем статьям. Следствие продолжается.
Украинская спецслужба поймала российского агента, разжигавшего рознь между Украиной и Польшей.
Злоумышленник был задержан в Хмельницкой области, когда он проводил антиукраинскую пропаганду в интересах России.
Комментарии