СБУ разоблачила сеть интернет-агентов, координированных с РФ

Служба безопасности Украины блокировала сеть интернет-агентов, координированных из России.

Они развернули свою деятельность на Закарпатье, в Мариуполе и в Кропивницком. И призвали к изменению границ территории Украины, сообщили в пресс-центре СБУ.

Автор: t.me/SBUkr СБУ блокировала сеть интернет-агентов, координированных из России

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"Используя фейковые аккаунты, агитаторы репостили деструктивный контент с российских пропагандистских сайтов. А один из злоумышленников призвал к агрессивной войне и популяризировал группировку боевиков ОРДЛО. Их подрывную деятельность координировали представители спецслужб РФ",- рассказали в СБУ.

Злоумышленникам сообщили о подозрениях по трем статьям. Следствие продолжается.

Украинская спецслужба поймала российского агента, разжигавшего рознь между Украиной и Польшей. Злоумышленник был задержан в Хмельницкой области, когда он проводил антиукраинскую пропаганду в интересах России.