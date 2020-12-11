СБУ разоблачила преступников, которые финансировали террористов

В Харькове СБУ разоблачила группу преступников, которые финансировали международную террористическую организацию.

Они организовали проведение незаконных переводов через систему финансовых расчетов, которая запрещена во многих странах, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Фото: ssu.gov.ua

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что двое украинских граждан, выходцев из одной из стран Ближнего Востока, организовали в Харькове проведения незаконных переводов через систему финансовых расчетов, запрещенную во многих странах. Злоумышленники осуществляли переводы со странами, в частности с повышенной террористической активностью", - говорится в сообщении.

Один из фигурантов задержали во время получения от "сторонников" более $7 тыс, которые предназначались для финансирования одной из террористических организаций.

Во время обыска помещений злоумышленников, правоохранители изъяли финансовую документацию и черновые записи с отображением движения средств, а также другие доказательства противоправной деятельности.

2 участникам сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к созданию канала финансирования терроризма. Проверяется точная сумма средств, которую перечислили фигуранты через неформальную платежную систему.

В Киеве полицейские задержали участника незаконного вооруженного формирования, который находился в международном розыске. Он прошел специальное обучение, участвовал и организовывал террористическую деятельность незаконного вооруженного формирования на территории другого государства.