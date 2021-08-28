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суббота, 28 августа 2021 15:44

СБУ разоблачила мощную ботоферму, которая работала против "Крымской платформы"
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В Киеве разоблачили мощную ботоферму, которая работала для дискредитации Украины перед международным сообществом.

Злоумышленники распространяли через соцсети антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения "Крымской платформы". Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Основная деятельность злоумышленников была сфокусирована на сетях Facebook, Instagram и Tik-Tok.

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Для распространения искаженных фактов и откровенной дезинформации создали более 15 тысяч анонимных аккаунтов.

СБУ разоблачила мощную ботоферму, что работала на РФ против "Крымской платформы". Фото: СБУ
СБУ разоблачила мощную ботоферму, что работала на РФ против "Крымской платформы". Фото: СБУ
СБУ разоблачила мощную ботоферму, что работала на РФ против "Крымской платформы". Фото: СБУ

Среди организаторов противоправной деятельности - четверо жителей Киева. Деньги за публикации злоумышленники получали из России.

Во время обысков правоохранители обнаружили 300 модемов для доступа в интернет, несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи, десятки мобильных терминалов и компьютерную технику.

Для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему, продолжаются следственные действия.

В Луцке ликвидировали мощную ботоферму, которая агитировала людей создавать "Малороссии" и "Новороссии" и присоединять весь Восток Украины к "великой России". Ботоферму финансировали представители РФ.

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