СБУ предотвратила серию терактов на Закарпатье

Документы исполнителя теракта / СБУ

СБУ предотвратила теракты в приграничном районе Закарпатья. Злоумышленники планировали поджечь генконсульство соседней страны и заказать убийство общественного деятеля.

Теракты пытались совершить для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе и дискредитации Украины на международной арене. Установили личность организатора. По оперативным данным, он скрывается в России. Об этом сообщает СБУ.

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СБУ направило материалы уголовного производства в суд. Продолжается розыск и задержание злоумышленника. По данным следствия, организатором является уроженец Луганской области. Его завербовали российские спецслужбы.

По заданию "кураторов", агент планировал поджог зарубежной дипмиссии, нескольких авто с иностранной регистрацией, и повредить исторический памятник на Закарпатье. Кроме того, искал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За совершение преступления "гарантировал" $30 тыс.

Среди других "задач", был также сбор и передача спецслужбам России секретных данных о военных объектах на территории региона. В ходе следственно-оперативных действий СБУ предотвратили совершение преступлений и разоблачили их участников.

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении организатора по статьям о "государственной измене" и "теракт".

Контрразведка СБУ в Киеве задержала боевика ДНР. Он входил в группу, которая в 2014-м убивала раненых украинских военных, сообщает СБУ.