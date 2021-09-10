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пятница, 10 сентября 2021 18:49

СБУ поймала криминального авторитета из России

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СБУ поймала криминального авторитета из России
Мужчина пытался распространить влияние российского криминала. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала криминального авторитета из РФ, известного под прозвищем Рома Попенок.

В Украине он пытался распространить влияние российского криминалитета.

"По оперативной информации разыскиваемый занимал в российской уголовной среде высокое положение и находился в статусе" смотрящего" по Ульяновской области РФ", - сообщает СБУ.

Он скрывался от уголовной ответственности за участие в преступной организации. Использовал поддельные документы, чтобы попасть в Украину.

Сотрудники СБУ задержали преступника в Кременце Тернопольской области. Его передали Национальной полиции.

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"Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. Проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины", - добавили в СБУ.

"Криминального авторитета" из списка СНБО депортируют из Украины в Молдову. 38-летний молдаванин контролировал незаконную деятельность этнических преступных групп, которые занимались имущественными преступлениями на территории Николаевской и Одесской областей.

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Дата
10
сентября

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