СБУ поймала криминального авторитета из России

Служба безопасности Украины задержала криминального авторитета из РФ, известного под прозвищем Рома Попенок.
В Украине он пытался распространить влияние российского криминалитета.
"По оперативной информации разыскиваемый занимал в российской уголовной среде высокое положение и находился в статусе" смотрящего" по Ульяновской области РФ", - сообщает СБУ.
Он скрывался от уголовной ответственности за участие в преступной организации. Использовал поддельные документы, чтобы попасть в Украину.
Сотрудники СБУ задержали преступника в Кременце Тернопольской области. Его передали Национальной полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СНБО ввел санкции против криминальных авторитетов
"Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. Проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины", - добавили в СБУ.
"Криминального авторитета" из списка СНБО депортируют из Украины в Молдову. 38-летний молдаванин контролировал незаконную деятельность этнических преступных групп, которые занимались имущественными преступлениями на территории Николаевской и Одесской областей.
Комментарии