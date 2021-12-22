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среда, 22 декабря 2021 17:40

СБУ поймала фейкового президента Украины
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Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре фейкового президента Украины
Фото: СБУ
Он публично призвал к свержению конституционного строя Украины
Подозреваемый собирал единомышленников во "всеукраинском национальном конгрессе"

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре фейкового президента Украины.

Он публично призвал к свержению конституционного строя Украины, передает СБУ.

"Злоумышленник, считая нелегитимными действующие органы государственной власти, призвал граждан Украины заменить их вновь. В том числе не исключал и вариант насильственного свержения власти", - говорится в сообщении.

Подозреваемый собирал единомышленников во всеукраинском национальном конгрессе. Хотел сформировать теневое правительство. На первом собрании добился избрания себя "президентом Украины". Сам назначал "председателя Верховной Рады" и "премьер-министра". Действующие государственные органы объявили "террористическими структурами".

"Самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины. Рассчитывал достичь этого, закрепив за своим сторонникам первоочередным распоряжением право иметь огнестрельное оружие", - сообщает СБУ.

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У злоумышленника обнаружили печати и бланки псевдообразований, технику, фейковые распоряжения и "дипломатические паспорта".

Ему объявили о подозрении по статье - Действия направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении лидеру антивакцинаторов Остапу Стахиву.

Его сеть пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве, сообщает пресс-центр СБУ.

Члены сообщества призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительной информации, у них находились российские кураторы.

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Дата
22
декабря

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