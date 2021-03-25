СБУ обыскивает организацию Медведчука - подозревают в содействии аннексии Крыма

СБУ обыскивает офис общественного движения Медведчука. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которой является Виктор Медведчук.

Следствие ведут в Киеве и Днепре. Во время оккупации Крыма центральный офис координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождения полуострова в состав РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

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Затем участвовали в организации и проведении незаконных референдумов и выборов так называемых "законодательных органов Республики Крым", Госдумы РФ и президента. Кроме того, есть основания считать, что руководство "Украинского выбора - Права народа" продолжает координировать деятельность ее членов в АР Крым.

В СБУ официально подтвердили следственные действия. Ходатайство согласовала генпрокурор Ирина Венедиктова, подписал его ее заместитель Гюндуз Мамедов. Участники общественного движения стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Участники НЗФ осуществляли незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины.

Одно из дел о санкциях относительно телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne уже рассмотрел Кассационный суд в составе Верховного суда. Исковое заявление не признали нарушающим права граждан.