СБУ обнаружила фейковый городской совет, который хотел захватить власть

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В Гуляйполе Запорожской области СБУ обнаружила фейковый городской совет.

"Его создание инициировали местные сторонники идеологии так называемого "псевдонародовластия". Сотрудники спецслужбы задокументировали проведение участниками псевдообразования публичных мероприятий, где они пропагандировали непризнание действующей украинской власти", - говорится в сообщении.

Подозреваемые призвали к образованию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных структур и судов. Они агитировали местных жителей присоединиться, проводили массовые мероприятия.

На собрании избрали фейковых мэра и депутатов органа местного самоуправления.

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Во время обысков у них забрали печати и штампы, протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.

СБУ прекратила деятельность группы, которая хотела основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры" в Днепропетровской области. Злоумышленники - сторонники "восстановления СССР", которые хотели посягнуть на конституционный строй Украины.