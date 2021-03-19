СБУ обнаружила банду, которая подделывала документы

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Служба безопасности Украины заблокировала на Житомирщине изготовление фальшивых документов для выезда в ЕС.

"Среди клиентов злоумышленников были нелегалы ​​из стран с повышенной террористической угрозой", - сообщает пресс-центр СБУ.

Участники группы в подпольной типографии делали поддельные паспорта граждан Украины для выезда за границу и документы строгой отчетности.

Подделывали свидетельства о рождении ребенка, водительские и пенсионные удостоверения, аттестаты и дипломы об образовании, а также техпаспорта на транспортные средства.

Пакет документов стоил $2 тыс. По оперативным данным, ежемесячно к злоумышленникам обращалbсь до 10 заказчиков.

"По предварительным данным следствия, противоправную схему наладил житель областного центра, который уже привлекался к ответственности за организацию незаконной переправки лиц через госграницу. К незаконной деятельности он также привлек двух сообщников. Правоохранители задержали организатора группы в одном из местных отделений Государственной миграционной службы при попытке оформления для клиента "иностранных" документов", - говорится в сообщении.

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У них изъяли оборудование для изготовления поддельных паспортов, штампы и печати, бланки и поддельные документы.

Изъятые материалы и предметы направили на экспертизу.

В аэропорту "Борисполь" 27 февраля задержали четырех иностранцев с поддельными загранпаспортами России. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.