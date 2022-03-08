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вторник, 08 марта 2022 20:39

Спецтема: Война России против Украины

Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"

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Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
В Николаевской области ВСУ взяли в плен российских военных. Фото: The Guardian

Под Николаевом уже сутки горит сбитый вражеский вертолет Ми-24.

Видео показало Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ.

"Еще -1. ​​Держим строй. Слава ВСУ! Слава украинскому народу", - говорится в подписи под видео.

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Также стало известно о том, как ВСУ смогли взять в плен группу оккупантов в Николаевской области. На распространённом командованием видео видно, как солдаты "второй в мире армии" идут с поднятыми руками в сопровождении наших защитников. Все пленные плохо одеты и молчат, когда их спрашивают о целях прибытия в Украину. Эту группу оккупантов численностью около 10 человек удалось захватить в городе Снегиревка.

А под Харьковом украинские бойцы захватили российский боевой бронеавтомобиль "Тигр" с полным боекомплектом. Броневик в рабочем состоянии, как видно из видео.

30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского уничтожила вражеские танк и БТР вместе с экипажами с утра 8 марта.

Зрелищным видео поделились на странице Сухопутных войск ВСУ. Российские солдаты могут вернуться в части, а могут частями, отмечено в сообщении.

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