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среда, 26 августа 2020 18:36

Сбил с третьего раза: пострадавшие курсантки рассказали подробности аварии

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Сбил с третьего раза: пострадавшие курсантки рассказали подробности аварии
Майор Владимир Холодный за рулем собственного авто покалечил трех 23-летних курсанток в Киеве. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Пьяный майор Володими Холодный с третьего раза наехал на курсанток, которые стояли на территории военного колледжа. Об этом рассказали двое из пострадавших.

Первые 2 раза девушкам удалось отскочить с дороги пьяного водителя, сообщает ТСН.

"Дочь привезли в палату. Она рассказала, что была одна попытка наехать на этих детей. Они отскочили. Потом была вторая, а на третий раз получилось", - рассказывает мать искалеченной Татьяны. Эти слова подтверждает и вторая потерпевшая Галина. Она в стабильном состоянии, получила травму ног.

Родители третьей из пострадавших, Александры, непрерывно плачут. Они приехали из Кировоградской области в ​​Киев. Их дочь больше всего пострадала в ДТП. Ей уже ампутировали конечность и пытаются спасти вторую.

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"В тяжелом состоянии девочка. Мечтала всю жизнь стать хорошим врачом и так оно, видите, как сложилась жизнь", - говорит мать пострадавшей Галина Гуй.

Все девушки первого сентября должны впервые пойти на обучение в Военно-медицинскую академию. В воинскую часть на улице Зоологической они пришли оформить документы и получить первую в жизни военную форму.

Отец одной из пострадавших - священник. Он до сих пор не может поверить, что его дочь искалечил военный. Все девушки остаются под наблюдением медиков.

Авария произошла 25 августа, около 16:40, в Шевченковском районе Киева, на улице Зоологической. На территории военного колледжа нетрезвый водитель совершил наезд на трех девушек-курсанток. Двум пострадавшим ампутировали по ноге, у третьей пострадавшей тоже раздроблены ноги, но ее состояние немного лучше. Водителем в нетрезвом состоянии оказался майор 46-летний Владимир Холодный, которого несколько дней назад приняли на службу в военно-медицинскую академию. Пострадавшие утверждают, что он с сослуживцами отмечал новую должность. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

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Дата
26
августа

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