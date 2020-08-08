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Сбил ребенка и поехал дальше: 82-летний водитель скрылся с места аварии

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Сбил ребенка и поехал дальше: 82-летний водитель скрылся с места аварии
Правоохранителям удалось установить марку машины и личность водителя, который спровоцировал аварию. Фото: kv.npu.gov.ua

В Бородянском районе Киевской области авто на пешеходном переходе сбило 12-летнего ребенка. За рулем был 82-летний мужчина, который сразу скрылся с места ДТП.

У пострадавшего парня диагностировали перелом правой ключицы, сообщили в Главном управлении национальной полиции в Киевской области.

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Правоохранителям удалось установить марку машины и личность водителя, который спровоцировал аварию. Им оказался пенсионер-киевлянин. Его авто изъяли в качестве вещественного доказательства. Также открыли уголовное производство.

Пенсионеру грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Пока решают вопрос об объявлении подозрения задержанному. Меру пресечения изберет суд.

6 августа, в 08:00, возле города Обухов Киевской области произошло ДТП, в результате которого погиб 1 человек, другого в тяжелом состоянии доставили в больницу. Во время медицинского осмотра установили, что 33-летний водитель автомобиля Skoda на момент аварии был под действием амфетамина.

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