Сбил и тянул на капоте несколько сотен метров: киевлянку разорвало на куски в ДТП

Фото: kiev.informator.ua

20 августа около 2.00 в Киеве недалеко от станции метро "Академгородок" произошла смертельная авария. Седан Mercedes сбил девушку-пешехода и протащил ее на капоте несколько сотен метров.

Девушка погибла на месте. Водитель скрылся, сообщает Информатор.

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По предварительной информации, Mercedes двигался от станции метро "Академгородок" на очень большой скорости и сбил девушку, которая переходила дорогу. Сила и скорость столкновения была такой, что у потерпевшей оторвалась нога и другие части тела.

Водитель авто притормозил уже у следующего перекрестка, но не стал ждать прибытия полиции и скрылся с места происшествия. Его разыскивают.

На Сумщине водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии. Погибла 41-летняя член местной участковой избирательной комиссии. Она с коллегами шла домой после подсчета полученных бюллетеней. Полиция водителя задержала.