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вторник, 10 августа 2021 16:03

Сбил и протащил: кадры с места гибели женщины под колесами грузовика
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В Ровно 77-летняя женщина погибла под колесами грузовика, когда переходила дорогу по пешеходному переходу
Фото: rv.npu.gov.ua
В Ровно 77-летняя женщина погибла под колесами грузовика, когда переходила дорогу по пешеходному переходу
В Ровно 77-летняя женщина погибла под колесами грузовика, когда переходила дорогу по пешеходному переходу
В Ровно 77-летняя женщина погибла под колесами грузовика, когда переходила дорогу по пешеходному переходу

Женщине, погибшей под колесами грузовика в Ровно, было 77 лет. Дорогу она пересекала по нерегулируемому пешеходному переходу.

За рулем Volvo был 65-летний житель села Симонов. По результатам осмотра на алкотестере был трезв, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"От травм женщина погибла на месте. У водителя взяли образцы крови для определения опьянения", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. В случае доказательства вины, водителю грозит до восьми лет тюрьмы.

Сообщение о смертельном автопроисшествии на ул. Романа Шухевича поступило сегодня, 10 августа, около 09:00. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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