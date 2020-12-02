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среда, 02 декабря 2020 19:22

"Саши и Жени больше нет" - показали фото 13-летних братьев, погибших в ДТП
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На Закарпатье в смертельном столкновении сошлись ВАЗ-2115 и грузовик Scania. Погибли 3 взрослых и два 13-летних парня - братья-двойняшки Александр и Евгений
Фото: zk.npu.gov.ua
На Закарпатье в смертельном столкновении сошлись ВАЗ-2115 и грузовик Scania. Погибли 3 взрослых и два 13-летних парня - братья-двойняшки Александр и Евгений
На Закарпатье в смертельном столкновении сошлись ВАЗ-2115 и грузовик Scania. Погибли 3 взрослых и два 13-летних парня - братья-двойняшки Александр и Евгений

В аварии, которая произошла в селе Лалово Мукачевского района на Закарпатье погибли братья-двойняшки 13-летние Александр и Евгений. Были пассажирами ВАЗ 2115, который влетел в грузовик Scania.

Ребята учились в 8 классе Мукачевской школы №1 и играли за футбольный клуб "Соколята", рассказала классный руководитель Ирина Шапетко.

"Саши и Жени больше нет. До сих пор не можем прийти в себя. А они радовались жизни. Невыносимую боль, огромную потерю мы чувствуем за нашими учениками, двумя братьями, которым оборвалась жизнь в ужасной автокатастрофе. Какие только начинали жить, радоваться, чувствовать, любить. Но, к сожалению, последний осенний день стал для них роковым", - рассказала Ирина Шапетко.

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Вместе с братьями погибла их 44-летняя мать и дед, который был за рулем. Перед трагедией, в пятницу, иметь ребят предупреждала классного руководителя, что в понедельник, 30 ноября, их в школе не будет в связи с выездом за город.

Мать ребят была медиком и работала в одной из больниц Мукачево. О ее 65-летнем отце известно, что он - из поселка Королево, что в Виноградовском районе. Был ли родственником семьи пятый, 45-летний погибший - пока не известно.

Авария произошла днем ​​30 ноября вблизи села Лалово Мукачевского района на Закарпатье. ВАЗ-2115 влетел в грузовик Scania. В легковушке ехали 3 взрослых и двое 13-летних ребят. Взрослые и один из ребят погибли сразу. Другого вытащили из искореженного авто еще живым. Однако медики спасти его не смогли. Умер через 10 мин. в больнице.

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