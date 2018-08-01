"Сармата" скоро прикончат "- активист перед гибелью получал угрозы

Перед убийством ветерану АТО Виталию Олешко угрожали. Фото - Facebook

Перед убийством ветерану АТО, участнику боев за Иловайск, который прошел российский плен Виталию Олешко (позывной "Сармат") угрожали. Об этом рассказал его друг Андрей Маджаров.

"Это все было в устной форме. Например, есть запись телефонного разговора, где местный депутат Бердянского городского совета Владислав Кюрчев четко говорит, что" Сармата "скоро прикончат, как и его близких друзей", - сказал он, передает "Апостроф".

По его словам, совершить убийство мог кто угодно, в том числе и нардеп Александр Пономарев.

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"Мы вели активные действия по его неправильной политике: грабежей городского и областного бюджетов. Плюс у него много предприятий, которые не платят налоги. У нас была активная гражданская позиция по этому депутату. Мы постоянно теребили власть, благодаря прямым эфирам заходили в кабинеты, раскрывали все планы, и показывали людям, как чиновники грабят нас и наш бюджет. Кроме этого, у Александра Пономарева есть несколько баз отдыха, что незаконно построены и перегородили проходы к морю. все сходится на Александру Пономареву. Но нужно быть дураком, чтобы конкретно утверждать, что это только его рук дело. У Виталика после войны на Донбассе на той стороне также остались враги, поэтому это мог сделать любой. Мы надеемся, что правоохранительные органы добьются истины и справедливости", - предположил он.

Исполнителя убийства и его сообщников задержали неподалеку Мелитополя 31 июля. Их авто остановили на одном из постов. В убийце узнали бывшего бойца батальона "Торнадо" Артема Матюшина.