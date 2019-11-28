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четверг, 28 ноября 2019 13:58

САП вручила подозрение "крестному отцу контрабанды" Альперину

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САП вручила подозрение &quot;крестному отцу контрабанды&quot; Альперину
Вадиму Альперину вручили подозрение в организации контрабанды. Фото: facebook.com

Сегодня детективы НАБУ сообщили о подозрении организатору коррупционной схемы на таможне, которая нанесла государству ущерб более 77,7 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ лично вручили уведомление о подозрении бизнесмену Вадиму Альперину.

Антикоррупционные органы заявляют о его причастности к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Действия подозреваемого, которое следствие считает организатором указанного коррупционного преступления, квалифицируется как злоупотребление властью или служебным положением.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

26 ноября сообщили о подозрении в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков группе должностных лиц.

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В частности, бывшему руководителю и пяти служащим одной из региональных таможен, бывшей служащей Государственной фискальной службы Украины, а также трем представителям коммерческих компаний, задействованным в реализации коррупционной схемы.

Сейчас о подозрении в совершении указанного преступления сообщили 11 лицам. Преступление раскрыли в рамках расследования махинаций с растаможкой товаров с участием должностных лиц ДФС и таможни, ущерб от которых могут достигать около 500 млн грн.

Следственные действия продолжаются.

Правоохранители задержали бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды".

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