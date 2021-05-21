Шантажом и угрозами: фотограф создавал порно с участием детей и продавал за границу

В Киеве задержали 38-летнего фотографа, который создавал порноконтент с участием детей.

Этот контент был распространен на территории США и стран Евросоюза, сообщили в управлении коммуникации Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

"Мужчина работал детским фотографом в столице, а также организовывал экскурсии в одном из столичных музеев. Имея возможность войти в доверие к детям в возрасте от восьми до 18 лет, фигурант их шантажировал и угрожал. Так заставлял участвовать в создании порнографического контента. Этот контент был распространен на территории США и стран Евросоюза. Благодаря сотрудничеству с коллегами из указанных стран, была получена дополнительная информация, подтверждающая участие в совершении преступления именно этого человека", - сообщил начальник департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгений Макаров.

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Полученные фото- и видеоматериалы, чтобы скрыть от посторонних, мужчина хранил в санкционном облачном хранилище. При этом установлено, что с IP-адреса, который использовал фотограф, осуществляется систематическое распространение детской порнографии, а это - более 400 файлов.

"Во время обыска дома у злоумышленника изъята доказательная база, порноконтент с участием детей - более 10 ГБ, мобильные терминалы и компьютерная техника, которая использовалась при создании этого контента", - добавил Макаров.

Мужчину задержали. Полицейские устанавливают детей, пострадавших в результате действий фигуранта. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Украинке на Киевщине местный фотограф создавал порноконтент с участием воспитанников детского сада. Кадры преподавал в сеть и продавал за границу. Одно из таких фото увидела мать малолетней девочки и обратилась в полицию. Выяснилось, что 48-летний мужчина снимал детские праздники в дошкольных учреждениях. Пользуясь доверием педагогических работников, мужчина мог оставаться с детьми наедине, заставлял их обнажаться и снимал все на видеокамеру. После этого злоумышленник продавал материалы съемок иностранцу за границу.