Шантажировал и запугивал: мужчина 2 года насиловал школьницу

В Одессе 49-летний мужчина 2 года насиловал несовершеннолетнюю девочку, которую нашел в соцсетях. На момент знакомства школьнице было 13 лет.

Злоумышленник под видом юноши выпросил у нее фотографии интимного характера, а затем шантажировал. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: od.npu.gov.ua

"Имея компромат на девушку, мужчина начал ей звонить. Представлялся сотрудником органа, который якобы контролирует распространение в интернете порнографического контента. И угрожать, что разошлет ее фото родителям, родственникам и одноклассникам, если она не встретится с ним. Боясь осуждения, девочка позволила мужчине прийти к себе домой, когда мать была на работе. Чем тот воспользовался, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности против воли малолетней. Запугивание и насилие ребенка продолжались почти два года, пока она не решилась рассказать обо всем своей матери, которая сразу же обратилась в полицию", - сказано в сообщении.

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Злоумышленника задержали. А суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Во время обыска у подозреваемого изъяли мобильный телефон и ноутбук, у которых есть переписка с шантажом и запугиванием и других девушек. А также фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием фигуранта и несовершеннолетних на вид девушек. Нескольких из них правоохранители уже установили и проводят с ними следственные действия. По словам девушек, правонарушитель с ними познакомился так же в интернете.

Полученные доказательства направлены на экспертизу. За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

В Запорожье задержали педофила, который изнасиловал 12-летнюю девочку. Насильником оказался 52-летний местный житель, который ранее уже был судим за аналогичное преступление. У подозреваемого изъяли телефон с видеосъемкой.