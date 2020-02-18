Шансов не было: рассказали о школьниках, погибших подо льдом

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19 февраля в Лозовой на Харьковщине попрощаются с 12-летним Акимом Биловицким и 13-летним Дмитрием Соколовским. Ребята провалились под лед на пруду вблизи села Домаха и утонули. Были учениками СОШ №12 и лицея №4 соответственно.

Их 12-летний товарищ, которого спасли, находится в больнице.

"Он в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни и здоровью нет. Привезли мальчика с общим переохлаждением, имел тяжелое психологическое состояние", - рассказали корреспонденту Gazeta.ua в Лозовской городской больнице.

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Спас мальчика местный житель, который заметил его в воде. Школьник держался за лед. Мужчина позвал на помощь других автомобилистов, и с помощью троса они смогли вытащить парня на берег.

"Он был в шоковом состоянии. Мальчика отвезли в больницу. И только где-то через полтора часа он рассказал, что с ним были еще двое приятелей. Наши сотрудники вернулись на место и нашли их в воде. При такой температуре шансов у них не было" , - говорит Игорь Лупандин с ГСЧС области.

Гибель школьников расследуют полицейские.

Трагедия произошла 17 февраля, около 15:00. Подростки вышли на лед и провалились в водоем.