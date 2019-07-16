Самоубийство в полицейском участке: рассказали новые подробности

ГБР открыло уголовное производство относительно самоубийства в полицейском участке в Ирпене. Фото: ТРЕК

Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство в отношении сотрудников полицейского участка в Ирпене, где застрелился задержанный.

Дело расследуют по статье "Служебная халатность". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, на улице в городе Ирпень Киевской области между гражданином и двумя другими лицами возникла конфликтная ситуация, при которой он дважды выстрелил в их сторону. Полицейские полка полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Киевской области задержали гражданина по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство. После этого задержанного доставили в Ирпенский отдел полиции. Там мужчина выстрелил себе в голову, в результате чего скончался ", - говорится в сообщении.

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В ГБР отмечают, что полицейские при задержании не забрали оружие у мужчины.

"Досудебное расследование продолжается. Квалификация: служебная халатность (ч.2. Ст. 367 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет ", - добавили в ведомстве.

События, которые происходили в Ирпенском отделе полиции, зафиксированные камерами видеонаблюдения. Для выяснения всех обстоятельств создана специальная комиссия. Продолжается служебное расследование. Руководство полиции области приняло дело на личный контроль.