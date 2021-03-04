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четверг, 04 марта 2021 15:27

Самоубийство 13-летней школьницы: как полиция прокомментировала подозрения об "опасной игре"

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Самоубийство 13-летней школьницы: как полиция прокомментировала подозрения об &quot;опасной игре&quot;
На Закарпатье повесилась 13-летняя школьница. Фото: pixabay.com

В селе Фанчиково на Закарпатье повесилась 13-летняя школьница. Такую информацию подтвердили в полиции.

Однако то, что ребенок совершил самоубийство под влиянием соцсетей или "опасной игры", как говорят активисты, не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Закарпатской области Анна Дан.

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"У нас по этому факту открыто уголовное производство. Следователи проводят досудебное расследование с привлечением полицейских-ювеналов. Правоохранители общаются с семьей и ближайшим окружением ребенка. Устанавливаются все обстоятельства. Деталей из этических соображений мы не можем предоставить, однако полиция рассматривает несколько версий самоубийства", - сказала Анна Богдан, передает ТСН.uа.

В селе Фанчиково на Закарпатье повесилась 13-летняя школьница 3 марта. Местные жители говорят о сложных отношениях в семье девятиклассницы. Выяснилось, что самоубийца дружила с местной 16-летней жительницей, которая в ноябре прошлого года умерла от коронавируса. Однако друзья погибшей утверждали, что причиной трагедии было жестокое обращение ее отчима. Мужчина, по их словам, несколько лет насиловал и избивал школьницу. Расследование гибели до сих пор не завершено.

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04
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