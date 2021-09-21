Самоубийца взорвал двухэтажный дом

Фото: zp.npu.gov.ua

В Приморске Запорожской области 60-летний мужчина хотел покончить с собой. И взорвал себя в двухэтажном доме, но уцелел.

Событие произошло 21 сентября приблизительно в 11:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Дом полностью разрушен. Из-под его обломков спасатели вытащили владельца дома. Предварительно, произошел взрыв газо-воздушной смеси при попытке мужчины совершить самоубийство", - рассказали полицейские.

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Мужчине оказали медицинскую помощь. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по статьям "умышленное уничтожение имущества" и "доведение до самоубийства". Продолжается осмотр места происшествия.

В селе Дашковцы Литинского района Винницкой области погиб ветеран АТО 30-летний Сергей Пеньожко. Подорвал себя в доме. В результате взрыва сгорело пол дома, пострадали документы. Те, кто знал погибшего, не могут понять, почему он решился на этот шаг.