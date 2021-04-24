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суббота, 24 апреля 2021 10:24

Самоубийца не долетел до земли

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Самоубийца не долетел до земли
Мужчина был лишь в нижнем белье. Фото ДТП Киев

В Киеве на улице Кудряшова, в Соломенском районе, полуголый мужчина выпрыгнул из окна восьмого этажа и разбился при падении на козырек магазина. Об этом информирует dtp.kiev.ua.

Как видно по фото с места происшествия, самоубийца был полураздет: на нижней части его тела надето только белье. Он разбился о козырек магазина, который занимает первый этаж здания.

Отмечается, что причины прыжка установит следствие. На месте работали все необходимые спецслужбы.

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Ранее стало известно что в тюрьме покончил жизнь самоубийством подозреваемый в гибели 7-летней Марии Борисовой. Мужчина повесился. Тело нашли в петле прикрепленной к оконной решетке.

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24
апреля

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