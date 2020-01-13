Самолет вынужденно приземлился в Шри-Ланке из-за смерти двух пассажиров

В Шри-Ланке вынужденно посадили самолет из-за смерти пассажиров. Фото: ТСН

В понедельник, 13 января, самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике.

Двум пассажирам стало плохо, позже они умерли, передает издание ColomboPage.

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Самолет летел из Джидды, что в Саудовской Аравии, в индонезийский аэропорт Сурабая. Приземлился в Бандаранаике в 02.45 по местному времени, 23.15 по киевскому времени.

Когда самолет приземлился, двое граждан Индонезии – женщина и мужчина – уже были мертвы.

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