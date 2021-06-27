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понедельник, 28 июня 2021 00:52

Самолет МАУ вернулся в Харьков из-за птицы

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Самолет МАУ вернулся в Харьков из-за птицы
Позже самолет снова вылетел в турецкий Бодрум и через 3:00 там приземлился. Фото: Pixabay

Рейс из Харькова в Турцию компании "Международные авиалинии Украины" в воскресенье пришлось возвращаться в аэропорт. Вынужденную посадку пришлось сделать из-за птицы.

Об этом сообщила пресс-секретарь международного аэропорта "Харьков" Алина Печерица, передает "Укринформ".

По ее словам, Boeing 737 МАУ с пассажирами на борту должен был вылететь из Харькова в турецкий Бодрум в 04:00, однако из-за грозы рейс отложили почти на два часа.

"Самолет снова вылетел около 06:00 и в течение часа полет происходил спокойно. Но в носовую часть самолета попала птица, и командир запросил аэропорт относительно возврата и вынужденной посадки", - рассказал она.

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В аэропорту самолет был осмотрен. Воздушное судно было в полном порядке и самолет в 13:11 снова вылетел в турецкий Бодрум и через три часа там приземлился.

Самолет авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс PQ421 по маршруту Киев - Батуми, вернулся в аэропорт "Борисполь". Произошло это 24 июня вскоре после взлета.

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