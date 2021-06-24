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четверг, 24 июня 2021 14:48

Самолет с пассажирами экстренно посадили в "Борисполе"

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Самолет с пассажирами экстренно посадили в &quot;Борисполе&quot;
Самолет с пассажирами вернулся в аэропорт "Борисполь". Фото: Игорь Колесник

Самолет авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс PQ421 по маршруту Киев - Батуми, вернулся в аэропорт "Борисполь".

Произошло это 24 июня вскоре после взлета, пишет ЦТС.

Самолет Boeing 737 вылетел из аэропорта в 11:41. Но в районе Кагарлыка Киевской области, согласно данным сервиса Flightradar24, судно сделало поворот и несколько кругов, после чего взяло курс на "Борисполь".

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Причина возвращения самолета пока неизвестна. Ее выясняют технические специалисты.

"Посадка в 12:30 прошла в обычном режиме. Все пассажиры в безопасности и вылетят другим самолетом в ближайшее время. После возникновения нештатной ситуации на борту опытный экипаж, согласно международным правилам, вернулся в ближайший аэропорт" , - сообщила пресс-служба авиакомпании.

Киевом прокатилась волна "минирований". Аноним сообщил о минировании четырех станций метро, Центрального железнодорожного и Южного вокзала и самолета в аэропорту "Борисполь".

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Дата
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