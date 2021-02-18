Сайт СБУ подвергся мощной атаке

На сайт СБУ уже несколько дней подряд идет мощная DDOS-атака.
В связи с этим он работает с техническими перебоями. Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дегтяренко.
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"Очевидно, это связано с последними активными действиями Службы защиты нацинтересов и противодействия РФ, которая ведет гибридную войну против Украины, в том числе, и в информационном пространстве", - отметил он.
Сейчас специалисты СБУ работают для налаживания бесперебойной работы сайта.
Всю информацию сотрудники спецслужбы публикуют в соцсетях.
Кибератака правительственных сетей США и ряда американских частных компаний в декабре была, крупнейшей в истории. По данным американской разведки, за кибератакой стояла РФ.
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