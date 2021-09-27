С украинского политзаключенного в Беларуси пытками выбивали "признание"

С Михаила Ференца пытками выбивали "признание" в Беларуси. Фото: sk.gov.by

Украинского политзаключенного в Беларуси 32-летнего Михаила Ференца пытали. Его заставили подписать признание. За это пообещали депортацию в Украину. В результате украинца семь месяцев держали в СИЗО в полной изоляции.

Об этом рассказал волонтер правозащитницкого центра "Вясна" Стас Шишок. Он ведет дело Ференца.

"Его (Михаила Ференца. - Gazeta.ua) пытали, ударили головой об стол, чтобы он подписал какие-то признания. Тогда пообещали, что депортируют. В конце концов его делают подозреваемым по уголовному делу, при этом не выпускают из СИЗО. Там сидят 15 суток или трое суток, а Михаил просидел семь месяцев в совершенно нечеловеческих условиях. И самое трагичное то, что этот срок ему даже не учли в приговор", - рассказал Шишек в эфире "Громадського радіо".

Заключенный украинец рассказывал, что зимой в СИЗО было настолько холодно, что заснуть можно было только в куртке и теплых носках.

"Михаил говорил, что люди тряпкой моют туалет, а потом этой же тряпкой моют стол. К "политическим" редко доходят письма. Такие условия осужденных за политические статьи", - отметил Шишок.

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В момент задержания Ференец требовал, чтобы к нему допустили украинского консула. Через год после приговора, в сентябре 2021-го, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просила посла Украины в Беларуси обратить внимание на эту историю и отправить к Михаилу консула.

У правозащитников нет информации о визитах консула. Комментировать посольство Украины в Беларуси отказалось, сказав, что боится к апелляции навредить Михаилу.

"В Беларуси ситуация такова, что, скорее всего, это не посол не хочет посетить политзаключенного - против этого выступают его родственники. Люди действительно боятся того, что такие действия могут повлиять на финал дела", - считает Шишок и подчеркивает, что наоборот нужно, чтобы консул посетил Михаила.

"Несмотря на всю жесткость системы, белорусские власти тоже боятся, когда привлекают внимание к тому, что они делают. И чем больше привлекать внимание к Михаилу, тем выше шансы, что его отпустят, могут амнистировать или помиловать", - говорит Шишок.

Михаил Ференец живет в Беларуси с 2012 года. 16 сентября прошлого года его задержали и планировали отправить в Украину. Впоследствии решение было отменено. О задержании Ференца пресс-служба МВД Беларуси сообщила только через семь месяцев - 20 апреля. Тогда же опубликовали "покаянное" видео украинца. Мужчину обвиняют в неоднократных фактах участия в протестах против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Сейчас в Беларуси не менее чем 671 политический заключенный. Точное количество людей, которые являются подозреваемыми по политическим делам, неизвестна. Не один украинец может находиться под следствием в Беларуси. Каждый день там происходят политические суды, отметил Стас Шишок.