МИД требует от Беларуси освободить Михаила Ференца

МИД требует освободить несправедливо осужденного украинца. Фото: МИД

Министерство иностранных дел Украины требует в Беларуси освободить украинского гражданина Михаила Ференца.

Украинца приговорили к 3 годам лишения свободы за якобы участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и умышленное повреждение имущества. Об этом сообщает Европейская правда.

Ференца осудили без учета в общий срок семи месяцев, которые он уже отбыл в белорусском СИЗО.

Достоверных доказательств вины мужчины не привели. Свою вину Ференец не признает и через адвоката планирует подавать апелляцию. Белорусский правозащитный центр Вясна признал его политзаключенным.

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Дело Ференца в МИД считают политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным.

"Бездоказательное обвинение и неправовое осуждение гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска. Это очередной пример белорусского "правосудия", в результате которого за решеткой оказались десятки и сотни местных журналистов и правозащитников, общественных активистов, программистов, студентов и рядовых граждан Беларуси", - заявили в МИД.

В Республике Беларусь завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины 32-летнего Михаила Ференца. В прошлом году он принимал активное участие в "групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" в Минске, сообщили в пресс-службе следственного комитета Республики Беларусь. Мужчину обвиняют в неоднократных фактах участия в протестах против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.