Украинцу в Беларуси грозит четыре года тюрьмы

В Республике Беларусь завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины 32-летнего Михаила Ференца.

В прошлом году он принимал активное участие в "групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" в Минске, сообщили в пресс-службе следственного комитета Республики Беларусь.

Фото: sk.gov.by

"​​30 августа 2020 года обвиняемый принял активное участие в несанкционированном массовом мероприятии в центре Минска. Во время которого, осознавая противоправность своих действий и оказывая неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, он вместе с неустановленными лицами нарушал общественный порядок и блокировал движение транспорта", - говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в неоднократных фактах участия в протестах против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Как говорится в материалах следствия, украинец "с целью публичного выражения противозаконными способами общественно-политических взглядов и протеста, а также ведения радикальной деятельности" создал Telegram-чат. В нем нашел единомышленников для "совместного совершения противоправных действий".

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В качестве орудий и средств для совершения Ференцем преступления к делу приобщили аэрозольную краску в баллончиках, кисти, перчатки, растворитель, трафареты и тому подобное. Также украинца обвиняют в нанесении трафаретом на фасады не менее 27 зданий надписей и изображений протестного характера. В частности, призыва "Дави режим по пути" и рисунка таракана, с которым белорусские активисты ассоциируют тирана Лукашенко. А также символа сопротивления - герба "Погоня", который был официальным гербом Беларуси до 1918 года и в период 1991-1995 годов.

Автор: sk.gov.by Доказательства по делу против Ференца - трафареты, краска, кисти и фото нанесенных на строения изображений

Нанесенный ущерб оценили в сумму более 2 тыс. руб.

По завершении расследования действия украинца квалифицировали по двум статьям уголовного кодекса Республики Беларусь. Мужчину обвинили в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, которые привели к нарушению работы транспорта и организации. А также в осквернении сооружений и порче имущества. За это гражданину Украины грозит до четырех лет лишения свободы.

Михаил Ференец живет в Беларуси с 2012 года. 16 сентября прошлого года его задержали и планировали отправить в Украине. Впоследствии решение было отменено. О задержании Ференца пресс служба МВД Беларуси сообщила только через семь месяцев - 20 апреля. Тогда же опубликовали "покаянное" видео украинца.